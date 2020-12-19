Сауль Альварес и Каллум Смит прошли взвешивание перед поединком за два титула

В ночь с 19 на 20 декабря по московскому времени в Сан-Антонио (штат Техас, США) пройдёт турнир по профессиональному боксу, в главном событии которого встретятся чемпион мира по версии WBA Super во втором среднем весе Каллум Смит и лидер рейтинга лучших боксёров вне зависимости от весовой категории Сауль Альварес.

В преддверии противостояния спортсмены прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам они показали одинаковый вес уложившись в лимит категории — 76,2 кг.

Напомним, на кону поединка будет также стоять вакантный титул чемпиона мира по версии WBC.

Сауль Альварес проведёт первый поединок со 2 ноября 2019 года. В той схватке он досрочно победил Сергея Ковалёва и отобрал у того пояс чемпиона в полутяжёлом весе. Позже Сауль оставил ту регалию вакантной.