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Тайсон Фьюри собирается полететь в космос

Тайсон Фьюри собирается полететь в космос
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0
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Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлой весовой категории по версии WBC британец Тайсон Фьюри рассказал, что планирует полететь в космос.

«Я всегда хотел отправиться в космос. Я смотрел на Луну и думал: «Я хочу полететь туда однажды». В этом году появилась возможность записаться в космическое путешествие от компании Virgin. Предполагается, что полетим в космос в середине следующего года. Я буду одним из первых в списке. Надеюсь, я отправлюсь в космос. Я не могу дождаться», — приводит слова Фьюри The Sun со ссылкой на шоу Джонатана Росса.

32-летний Фьюри выступает в профессиональном боксе с 2008 года. Последний поединок он провёл в феврале 2020 года, победив техническим нокаутом в седьмом раунде действующего на тот момент обладателя пояса WBC американца Деонтея Уайлдера. Всего на его счету 31 бой: 30 побед (в том числе 21 — нокаутом) и одна ничья.

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