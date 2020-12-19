Дочери Биспинга угрожали в Интернете, Майкл отреагировал

Бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг на своей странице в «Твиттере» опубликовал угрозы, отправленные его дочери неизвестным. Некто угрожал изнасиловать и убить дочь спортсмена. Предполагаемый преступник также отметил, что сделает это на глазах у Майкла, предварительно связав его.

Британец на это написал следующее: «Хотел бы я встретить этого засранца».

Майкл Биспинг — отец троих детей. Его старший сын уже занимается борьбой.

41-летний британец завершил карьеру в 2017 году. Последний поединок провёл с Келвином Гастелумом в ноябре 2017 года. Тогда он досрочно проиграл в первом же раунде. В UFC Майкл провёл 29 поединков, победив в двадцати из них. Девять встреч завершились его поражением.