Дочери Биспинга угрожали в Интернете, Майкл отреагировал
Бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг на своей странице в «Твиттере» опубликовал угрозы, отправленные его дочери неизвестным. Некто угрожал изнасиловать и убить дочь спортсмена. Предполагаемый преступник также отметил, что сделает это на глазах у Майкла, предварительно связав его.
Британец на это написал следующее: «Хотел бы я встретить этого засранца».
Майкл Биспинг — отец троих детей. Его старший сын уже занимается борьбой.
41-летний британец завершил карьеру в 2017 году. Последний поединок провёл с Келвином Гастелумом в ноябре 2017 года. Тогда он досрочно проиграл в первом же раунде. В UFC Майкл провёл 29 поединков, победив в двадцати из них. Девять встреч завершились его поражением.
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