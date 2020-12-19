Ломаченко не собирается возвращаться во второй полулёгкий вес
Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях Василий Ломаченко заявил, что не собирается уходить из лёгкого веса.
«Не собираюсь возвращаться во второй полулёгкий вес, в 59 кг. Зачем мне туда возвращаться? Если мне скажут, что вариантов с Лопесом нет и что не будет вариантов с завоеваниям права на титульный бой, то я могу боксировать и в 59 кг. Но могу стать и обязательным претендентом для Лопеса.
Пока не закончу дело в лёгком весе, не буду возвращаться в 59 кг. Если мне не дадут реванш с Лопесом, буду драться с любым соперником из топ-10", — сказал Ломаченко в интервью, размещённом на канале Lonus Official в YouTube.
Напомним, в октябре 2020 года Ломаченко проиграл в титульном поединке Теофимо Лопесу и лишился трёх поясов.
Рекомендуем вам
- 19 декабря 2020
-
11:35
-
10:56
-
09:23
-
05:30
-
04:43
-
03:19
-
01:02
-
00:36
-
00:25
- 18 декабря 2020
-
23:55
-
22:52
-
21:26
-
21:19
-
21:00
-
19:53
-
18:53
-
17:42
-
16:03
-
15:11
-
14:50
-
14:03
-
13:01
-
11:34
-
11:02
-
10:02
-
09:03
-
02:30
-
01:00
- 17 декабря 2020
-
23:49
-
22:27
-
21:18
-
21:01
-
19:59
-
18:49
-
17:50
Партнерский контент
Рекомендуем вам