Ломаченко не собирается возвращаться во второй полулёгкий вес

Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях Василий Ломаченко заявил, что не собирается уходить из лёгкого веса.

«Не собираюсь возвращаться во второй полулёгкий вес, в 59 кг. Зачем мне туда возвращаться? Если мне скажут, что вариантов с Лопесом нет и что не будет вариантов с завоеваниям права на титульный бой, то я могу боксировать и в 59 кг. Но могу стать и обязательным претендентом для Лопеса.

Пока не закончу дело в лёгком весе, не буду возвращаться в 59 кг. Если мне не дадут реванш с Лопесом, буду драться с любым соперником из топ-10", — сказал Ломаченко в интервью, размещённом на канале Lonus Official в YouTube.

Напомним, в октябре 2020 года Ломаченко проиграл в титульном поединке Теофимо Лопесу и лишился трёх поясов.