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Возлюбленная Аманды Нуньес Нина Ансарофф возвращается в UFC после рождения дочери

Возлюбленная Аманды Нуньес Нина Ансарофф возвращается в UFC после рождения дочери
Бокс/ММА / UFC 0

Боец UFC Нина Ансарофф заявила о возобновлении карьеры после паузы, связанной с рождением дочери.

«Скоро будут новости о бое. Да, вы прочли правильно», — написала спортсменка на своей странице в «Твиттере».

Ансарофф последний раз появлялась в октагоне в июне 2019 года и проиграла Татьяне Суарес. Затем взяла паузу в карьере. Вместе со своей возлюбленной Амандой Нуньес она решила завести ребёнка. Девушка забеременела и не так давно родила дочь.

Напомним, Аманда Нуньес является лидером сводного рейтинга лучших женщин — бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий. Бразильянка удерживает чемпионские титулы в легчайшем весе и полулёгкой весовой категории. Ожидается, что следующий бой она проведёт с Меган Андерсон.

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