Хабиб анонсировал турнир своей лиги, который пройдёт 20 декабря в Нижнем Новгороде
Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов анонсировал турнир EFC 31, проведение которого запланировано на завтра, 20 декабря, в Нижнем Новгороде.
«Мы в Нижнем Новгороде, и мы одни, шучу, не одни. Завтра во дворце спорта ‘’Нагорный’’ пройдёт очередной турнир Eagle FC», — написал Хабиб.
Соответствующий пост доступен на странице Нурмагомедова в «Инстаграме».
Напомним, не так давно Хабиб Нурмагомедов выкупил промоушен GFC и переименовал его в EFC (Eagle Fighting Championships). 20 декабря лига проведёт уже второй турнир под новым брендом. В ходе шоу состоятся два титульных боя. В тяжёлом весе за пояс поборются Ризван Куниев и Владимир Дейнеко, а лучшего в полусреднем весе определят Магомед Умалатов и Рашид Койчакаев.
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