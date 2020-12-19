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Хабиб анонсировал турнир своей лиги, который пройдёт 20 декабря в Нижнем Новгороде

Хабиб анонсировал турнир своей лиги, который пройдёт 20 декабря в Нижнем Новгороде
Бокс/ММА / UFC 0

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов анонсировал турнир EFC 31, проведение которого запланировано на завтра, 20 декабря, в Нижнем Новгороде.

«Мы в Нижнем Новгороде, и мы одни, шучу, не одни. Завтра во дворце спорта ‘’Нагорный’’ пройдёт очередной турнир Eagle FC», — написал Хабиб.

Соответствующий пост доступен на странице Нурмагомедова в «Инстаграме».

Напомним, не так давно Хабиб Нурмагомедов выкупил промоушен GFC и переименовал его в EFC (Eagle Fighting Championships). 20 декабря лига проведёт уже второй турнир под новым брендом. В ходе шоу состоятся два титульных боя. В тяжёлом весе за пояс поборются Ризван Куниев и Владимир Дейнеко, а лучшего в полусреднем весе определят Магомед Умалатов и Рашид Койчакаев.

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