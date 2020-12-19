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Головкин поздравил Казахстан с Днём независимости

Головкин поздравил Казахстан с Днём независимости
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе Геннадий Головкин, представляющий Казахстан, поздравил свою страну с Днём независимости. Праздник отмечается в республике 16–17 декабря.

«Казахстан, поздравляю вас с Днём независимости. Это всё для нашей родины. Мы — сила. Вместе мы сила. Казахстан, вперёд», — сказал Головкин после победы над Камилом Шереметой, находясь непосредственно на ринге.

Соответствующее видео доступно на странице Головкина в «Инстаграме». Права на видео принадлежат DAZN.

Напомним, 19 декабря ранним утром по московскому времени в Холливудее (штат Флорида, США) состоялся поединок Геннадия Головкина с Камилом Шереметой. Угол поляка снял боксёра с поединка после седьмого раунда. Таким образом, Геннадий защитил титулы.

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