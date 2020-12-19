Тактаров поздравил Хабиба с получением премии BBC
Прославленный ветеран ММА, чемпион турнира UFC 6 Олег Тактаров высказался о присуждении чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову премии «Спортивной звёзды года» по версии издания BBC.
«Мои друзья с юга попросили меня поздравить Хабиба, что его признали лучшим спортсменом. Это достижение. Не какая-нибудь фейк-ньюс, как Трамп говорил. Это серьёзная компания, мировая компания. Поздравляем его. Там, наверное, было какое-то голосование и признали, несмотря на то что они базируются, наверное, всё-таки в Лондоне», — сказал Тактаров в эфире «Инстаграма» на своей странице.
В голосовании за звание главной спортивной звезды года Хабиб обошёл Леброна Джеймса, Дастина Джонсона, Армана Дуплантиса и других.
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