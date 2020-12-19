Альдо — о серии поражений: на мне нет никакого давления

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе Жозе Альдо заявил, что не волнуется по поводу серии поражений, которая может стоить ему места в промоушене. По словам Альдо, он готовится к следующему поединку как к первому в карьере.
«Я перезапускаю свою карьеру. Я будто готовлюсь к первому бою. На мне нет никакого давления, потому что я всегда встречаюсь с отличными бойцами. Моя задача — просто тренироваться и готовиться к своему следующему сопернику. Единственное, что меня мотивирует — победа», — приводит слова Жозе Альдо MMAMania.
Напомним, в последнем поединке Жозе Альдо проиграл Петру Яну в битве за вакантный пояс UFC в легчайшей весовой категории.
Альдо проиграл три своих последних поединка в UFC. Дата возвращения бразильца в октагон пока неизвестна.
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