Альдо — о серии поражений: на мне нет никакого давления

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе Жозе Альдо заявил, что не волнуется по поводу серии поражений, которая может стоить ему места в промоушене. По словам Альдо, он готовится к следующему поединку как к первому в карьере.



«Я перезапускаю свою карьеру. Я будто готовлюсь к первому бою. На мне нет никакого давления, потому что я всегда встречаюсь с отличными бойцами. Моя задача — просто тренироваться и готовиться к своему следующему сопернику. Единственное, что меня мотивирует — победа», — приводит слова Жозе Альдо MMAMania.



Напомним, в последнем поединке Жозе Альдо проиграл Петру Яну в битве за вакантный пояс UFC в легчайшей весовой категории.



Альдо проиграл три своих последних поединка в UFC. Дата возвращения бразильца в октагон пока неизвестна.