Усик: всё ещё хочу провести титульный бой с Джошуа

Украинский тяжеловес Александр Усик заявил, что не планирует отказываться от идеи поединка с обладателем поясов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа.



«Всё ещё хочу провести титульный бой с Джошуа. Есть много факторов, чтобы этот поединок состоялся. Моя команда и все заинтересованные стороны уже работают над этим. Однако есть много людей, которые также хотят подраться с ним, например Тайсон Фьюри», — приводит слова Усика BoxingScene.



Ранее журналист издания Sports Illustrated Крис Манникс, ссылаясь на слова менеджера Усика Эгиса Климаса сообщил, что Усик за хорошие отступные может разрешить провести поединок с участием чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри и обладателя поясов WBA, IBF, WBO и IBО Энтони Джошуа. Украинский боксёр является обязательным претендентом на титул по линии WBO.