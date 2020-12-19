Усик: всё ещё хочу провести титульный бой с Джошуа

Украинский тяжеловес Александр Усик заявил, что не планирует отказываться от идеи поединка с обладателем поясов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа.
«Всё ещё хочу провести титульный бой с Джошуа. Есть много факторов, чтобы этот поединок состоялся. Моя команда и все заинтересованные стороны уже работают над этим. Однако есть много людей, которые также хотят подраться с ним, например Тайсон Фьюри», — приводит слова Усика BoxingScene.
Ранее журналист издания Sports Illustrated Крис Манникс, ссылаясь на слова менеджера Усика Эгиса Климаса сообщил, что Усик за хорошие отступные может разрешить провести поединок с участием чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри и обладателя поясов WBA, IBF, WBO и IBО Энтони Джошуа. Украинский боксёр является обязательным претендентом на титул по линии WBO.
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