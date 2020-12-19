Кард турнира UFC Вегас 17: Стивен Томпсон — Джофф Нил и другие бои

В ночь с 19 на 20 декабря по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 17. В его главном событии встретятся бойцы полусреднего веса Джофф Нил и Стивен Томпсон.



«Чемпионат» представляет вашему вниманию полный кард турнира. В скобках указана текущая позиция в рейтинге UFC. Если она отсутствует, значит боец не входит в топ-15 весовой категории.



UFC Вегас 17



Основной кард



Стивен Томпсон (№ 5) — Джофф Нил (№ 11) — полусредний вес

Жозе Альдо (№ 7) — Марлон Вера (№ 15) — легчайший вес

Хаос Уильмс — Мишель Перейра — полусредний вес

Марлон Мораес (№ 3) — Роб Фонт (№ 11) — легчайший вес

Марчин Тыбура — Грег Харди — тяжёлый вес



Предварительный кард



Энтони Петтис (№ 12) — Алекс Мороно — полусредний вес

Сижара Ибэнкс (№ 13) — Пэнни Кианзад (№ 14) — женский легчайший вес

Дерон Винн — Антонио Арройо — промежуточный вес

Джиллиан Робертсон (№ 13) — Тайла Сантос — женский наилегчайший вес

Тафон Нчукви — Джеймми Пикетт — средний вес

Джимми Флик — Коди Дарден — наидегчайший вес

Кристос Гиагос — Карлтон Майнус — лёгкий вес