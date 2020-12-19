Кард турнира UFC Вегас 17: Стивен Томпсон — Джофф Нил и другие бои

В ночь с 19 на 20 декабря по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 17. В его главном событии встретятся бойцы полусреднего веса Джофф Нил и Стивен Томпсон.
«Чемпионат» представляет вашему вниманию полный кард турнира. В скобках указана текущая позиция в рейтинге UFC. Если она отсутствует, значит боец не входит в топ-15 весовой категории.
UFC Вегас 17
Основной кард
Стивен Томпсон (№ 5) — Джофф Нил (№ 11) — полусредний вес
Жозе Альдо (№ 7) — Марлон Вера (№ 15) — легчайший вес
Хаос Уильмс — Мишель Перейра — полусредний вес
Марлон Мораес (№ 3) — Роб Фонт (№ 11) — легчайший вес
Марчин Тыбура — Грег Харди — тяжёлый вес
Предварительный кард
Энтони Петтис (№ 12) — Алекс Мороно — полусредний вес
Сижара Ибэнкс (№ 13) — Пэнни Кианзад (№ 14) — женский легчайший вес
Дерон Винн — Антонио Арройо — промежуточный вес
Джиллиан Робертсон (№ 13) — Тайла Сантос — женский наилегчайший вес
Тафон Нчукви — Джеймми Пикетт — средний вес
Джимми Флик — Коди Дарден — наидегчайший вес
Кристос Гиагос — Карлтон Майнус — лёгкий вес
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