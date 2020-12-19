Сергей Мартынов уступил Ясубею Эномото в главном поединке турнира RCC 8

В Екатеринбурге завершился заключительный турнир года по смешанным единоборствам и кикбоксингу — RCC 8. Зрители увидели три поединка по правилам кикбоксинга и десять боев по правилам ММА.



В главном бою вечера встречались швейцарец Ясубей Эномото (20-12) и россиянин Сергей Мартынов (13-4). Поединок прошел в категории до 83,9 кг. Единогласным решением судей победу одержал Эномото.



В соглавном событии турнира в октагоне сошлись российские тяжеловесы (свыше 93 кг) Евгений Гончаров (15-3-1) и Антон Вязигин (15-3). По итогам трех раундов победу единогласным решением судей одержал Евгений Гончаров.

«Хочу извиниться, что в третьем раунде не так активно атаковал. Последние две недели до боя болел. В начале этой недели была температура, поэтому мне нужно было очень внимательно следить за своим темпом в поединке. Но надеюсь, что вам понравился бой и что он был интересным.



Сергей — очень достойный оппонент, спасибо ему за этот бой. Очень рад, что победил, был непростой поединок. И еще, три дня назад мне исполнилось 37. Думаю, начинаю немного чувствовать возраст», — прокомментировал победу Эномото, слова которого приводит пресс-служба RCC.