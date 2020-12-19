Гончаров прокомментировал победу над Вязигиным на турнире RCC 8

Боец RCC Евгений Гончаров прокомментировал победу единогласным решением судей над Антоном Вязигиным на турнире RCC 8.



«На самом деле эмоции сейчас самые положительные. К сожалению, я уступил свой чемпионский пояс в АСА, там были тяжёлые обстоятельства для меня. Сейчас мне нужно было вернуться на победную тропу. Пусть бой получился не очень зрелищным, но мне нельзя было рисковать, нужна была победа. На кону стояло либо возвращение на прежний уровень, либо меня списывают в запас.



Соперник удивил своей скоростью. Не думал, что он будет таким быстрым, достаточно хорошо двигался в стойке, бил. Я понимал, что если будем работать в стойке, то будет 50 на 50 — либо он, либо я, поэтому я сразу перестроился и начал бороться», — цитирует Гончарова пресс-служба RCC.