Джонсон опроверг информацию о том, что его первым соперником в Bellator станет Ромеро

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе Энтони Джонсон опроверг информацию, что встретится в дебютном поединке в Bellator с Йоэлем Ромеро.
«Я действительно верю, что в итоге наш бой с Ромеро состоится. Думаю, это будет мой второй или третий поединок в Bellator. Я был удивлён, прочитав интервью Йоэля, но не обратил внимание на его разговоры. Я вижу его имя в „инстаграме“, а не в контракте. Я не знаю, откуда он получил такую информацию. Я понимаю, что он хочет поднять хайп вокруг нашего боя, но не понимаю, о каких 90 процентах он говорит. Мне никто ничего не говорил об этом», — приводит слова Джонсона MMANews.
Ромеро провёл 13 поединков в UFC, в 9 из которых победил. В последних трёх встречах кубинец проиграл. Но, по мнению экспертов, все четыре его поражения в карьере в UFC были достаточно неоднозначными. Последний раз Йоэль выходил в октагон в марте 2020 года и уступил Исраэлю Адесанье. На момент отчисления из лиги Ромеро занимал пятое место в рейтинге среднего веса.
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