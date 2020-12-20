Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Джонсон опроверг информацию о том, что его первым соперником в Bellator станет Ромеро

Джонсон опроверг информацию о том, что его первым соперником в Bellator станет Ромеро
Бокс/ММА / UFC 0
Аудио-версия:

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе Энтони Джонсон опроверг информацию, что встретится в дебютном поединке в Bellator с Йоэлем Ромеро.

«Я действительно верю, что в итоге наш бой с Ромеро состоится. Думаю, это будет мой второй или третий поединок в Bellator. Я был удивлён, прочитав интервью Йоэля, но не обратил внимание на его разговоры. Я вижу его имя в „инстаграме“, а не в контракте. Я не знаю, откуда он получил такую информацию. Я понимаю, что он хочет поднять хайп вокруг нашего боя, но не понимаю, о каких 90 процентах он говорит. Мне никто ничего не говорил об этом», — приводит слова Джонсона MMANews.

Ромеро провёл 13 поединков в UFC, в 9 из которых победил. В последних трёх встречах кубинец проиграл. Но, по мнению экспертов, все четыре его поражения в карьере в UFC были достаточно неоднозначными. Последний раз Йоэль выходил в октагон в марте 2020 года и уступил Исраэлю Адесанье. На момент отчисления из лиги Ромеро занимал пятое место в рейтинге среднего веса.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020