Петтис одержал победу единогласным решением судей над Мороно на турнире UFC Вегас 17

В ночь с 19 на 20 декабря по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на турнире UFC Вегас 17 состоялся бой в мужском полусреднем весе между 33-летним американским экс-чемпионом лиги Энтони Петтисом и его 30-летним соотечественником Алексом Мороно. Их поединок являлся заключительным в предварительном карде.

По результатам боя победу единогласным решением судей одержал Энтони Петтис – 29:28, 29:28, 29:28. Эта победа стала для него 24-й в карьере ММА при 10 поражениях. В своём последнем бою на турнире UFC 249, проходившем 9 мая, Петтис одержал победу над Дональдом Серроне.



Напомним, что в главном событии турнира UFC Вегас 17 встретятся бойцы полусреднего веса Джофф Нил и Стивен Томпсон, а в соглавном бою 34-летний опытный бразильский боец Жозе Альдо попробует прервать свою серию поражений, состоящую из 3 боёв, в поединке с 28-летним эквадорцем Марлоном Верой.