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Четыре бойца получили бонусы за выступление вечера на UFC Вегас 17

Четыре бойца получили бонусы за выступление вечера на UFC Вегас 17
Бокс/ММА / UFC 0

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 16. В главном бою турнира встречались американец Стивен Томпсон и его соотечественник Джефф Нил. Судьи отдали победу 37-летнему Томпсону со счётом 50:45, 50:45, 50:45.

Лучший бой вечера не был выбран.

Бонусы за выступление вечера получили Стивен Томпсон, Роб Фонт, Марчин Тыбура и Джимми Флик. Томпсон победил Нила, Фонт одержал победу техническим нокаутом над Марлоном Мораесом, Тыбура одолел Грега Харди техническим нокаутом, а Флик удушающим приёмом одержал победу над Коди Дарденом.

Напомним, турнир UFC Vegas 17 стал последним в 2020 году. Следующий бойцовский вечер UFC состоится 17 января 2021 года, в главном поединке турнира встретятся Макс Холлоуэй и Кэлвин Каттар.

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