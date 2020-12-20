Альварес: если появится возможность, то приму бой с Головкиным
Чемпион WBС и WBA в суперсреднем весе Сауль Альварес заявил, что готов провести третий поединок с Геннадием Головкиным.
«Хочу драться с лучшими. Если появится возможность снова подраться с Головкиным, то приму этот бой. Я доказал, что готов драться с лучшими», — приводит слова Сауля Альвареса SkySports.
Альварес победил Каллума Смита и завоевал титулы WBC и WBA Super во втором среднем весе. Бой прошёл в Сан-Антонио (штат Техас, США) на арене Alamodome.
В главном событии вечера чемпион WBA в среднем весе Альварес победил чемпиона WBA в суперсреднем весе Смита единогласным решением судей. Счёт поединка — 119:109, 119:109, 117:111. Мексиканец также завоевал вакантный титул WBC в суперсреднем весе.
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