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Альварес: если появится возможность, то приму бой с Головкиным

Альварес: если появится возможность, то приму бой с Головкиным
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Чемпион WBС и WBA в суперсреднем весе Сауль Альварес заявил, что готов провести третий поединок с Геннадием Головкиным.

«Хочу драться с лучшими. Если появится возможность снова подраться с Головкиным, то приму этот бой. Я доказал, что готов драться с лучшими», — приводит слова Сауля Альвареса SkySports.

Альварес победил Каллума Смита и завоевал титулы WBC и WBA Super во втором среднем весе. Бой прошёл в Сан-Антонио (штат Техас, США) на арене Alamodome.

В главном событии вечера чемпион WBA в среднем весе Альварес победил чемпиона WBA в суперсреднем весе Смита единогласным решением судей. Счёт поединка — 119:109, 119:109, 117:111. Мексиканец также завоевал вакантный титул WBC в суперсреднем весе.

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