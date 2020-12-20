Томпсон: титул UFC в 2021 году станет моим

Американский боец UFC Стивен Томпсон прокомментировал победу над Джеффом Нилом в главном событии турнира UFC Вегас 17. Томпсон заявил, что рассчитывает завоевать титул в следующем году.



«Очень рад вернуться. Не дрался целый год, сломал обе руки в последнем поединке на UFC 244. Это был один из самых долгих перерывов в карьере. Я по-прежнему здесь. Титул UFC в 2021 году станет моим, увидите. Пока же просто рад вернуться», — приводит слова Стивена Томпсона пресс-служба UFC.



Турнир прошёл в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Судьи отдали победу 37-летнему Томпсону со счётом 50:45, 50:45, 50:45. Поединок продлился все пять раундов. Томпсон одержал 16-ю победу в карьере в 21 бою. Нил проиграл третий поединок из 16.