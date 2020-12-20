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Брат Магомеда Исмаилова: раз зритель хочет, то будет бой со Шлеменко

Брат Магомеда Исмаилова: раз зритель хочет, то будет бой со Шлеменко
Бокс/ММА / Прочее ММА 0
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Рамазан Исмаилов, брат и тренер Магомеда Исмаилова, заявил, что Магомед готов провести поединок с бывшим чемпионом Bellator Александром Шлеменко.

«Реванш с Минеевым или бой со Шлеменко? В этом вопросе мы отталкиваемся от того, какой бой будет зрителю интересен. Заметил, что 97–99% зрителей хотят бой со Шлеменко. Не знаю, с чем это связано. Мне, например, хотелось бы, чтобы он сделал реванш с Минеевым. Но раз зритель хочет бой со Шлеменко, значит, будет бой со Шлеменко. Мы отталикваемся от зрителей. В ММА надо смотреть, чего хочет зритель, и, уже отталкиваясь от этого, действовать и делать бои.

Шлеменко — очень достойный, сильный боец. Думаю, будет яркий и красочный бой, где, надеюсь, мы выиграем. Все предпосылки к этому есть. Несмотря на то что Шлеменко уже звезда, зарекомендовал себя на мировом уровне, мы относимся к нему с уважением, никакой недооценки нет, но мы выиграем», — сказал Исмаилов в интервью YouTube-каналу «Вестник ММА».

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