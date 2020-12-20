Альдо: хотел бы подраться с Ти Джей Диллашоу

Бывший чемпион UFC в полулегком весе Жозе Альдо заявил, что хотел бы провести бой с бывшим чемпионом организации Ти Джей Диллашоу после победы над Марлоном Верой.
«Чувствую себя великолепно. Рад, что смог одержать победу над настолько жёстким парнем. Я упорно тренировался, готовился к поединку, но это не только моя заслуга. Спасибо всем, кто помогал и поддерживал меня.
Был близкий бой, но тренер сказал, что нужно провести тейкдауны, чтобы забрать третий раунд. Вера не ожидал, что у меня это получится в первую же минуту.
Следующий соперник? Хотел бы подраться с Ти Джей Диллашоу. Это был бы хороший бой. Скоро у него истекает дисквалификация, так что он сможет драться. Дана Уайт, давай сделаем этот бой», — сказал Альдо на пресс-конференции после боя.
- 20 декабря 2020
-
14:43
-
13:01
-
11:41
-
10:44
-
09:19
-
08:51
-
06:40
-
05:26
-
03:20
-
00:56
- 19 декабря 2020
-
22:23
-
21:35
-
20:56
-
19:53
-
18:39
-
17:36
-
16:24
-
15:22
-
14:43
-
13:38
-
12:35
-
11:35
-
10:56
-
09:23
-
05:30
-
04:43
-
03:19
-
01:02
-
00:36
-
00:25
- 18 декабря 2020
-
23:55
-
22:52
-
21:26
-
21:19
-
21:00