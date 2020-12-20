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Альдо: хотел бы подраться с Ти Джей Диллашоу

Альдо: хотел бы подраться с Ти Джей Диллашоу
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион UFC в полулегком весе Жозе Альдо заявил, что хотел бы провести бой с бывшим чемпионом организации Ти Джей Диллашоу после победы над Марлоном Верой.

«Чувствую себя великолепно. Рад, что смог одержать победу над настолько жёстким парнем. Я упорно тренировался, готовился к поединку, но это не только моя заслуга. Спасибо всем, кто помогал и поддерживал меня.

Был близкий бой, но тренер сказал, что нужно провести тейкдауны, чтобы забрать третий раунд. Вера не ожидал, что у меня это получится в первую же минуту.

Следующий соперник? Хотел бы подраться с Ти Джей Диллашоу. Это был бы хороший бой. Скоро у него истекает дисквалификация, так что он сможет драться. Дана Уайт, давай сделаем этот бой», — сказал Альдо на пресс-конференции после боя.

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