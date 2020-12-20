Альварес, вероятно, проведёт бой с Сондерсом, а затем с Головкиным

Чемпион мира по версиям WBA Super и WBC во втором среднем весе Сауль Альварес, вероятнее всего, проведёт следующий поединок с чемпионом мира по версии WBO Билли Джо Сондерсом. Затем мексиканец может встретиться с Геннадием Головкиным. Об этом рассказал глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн.

«Ему нравится драться с лучшими. Он невероятный боец. Соперники? Билли Джо Сондерс, а затем Геннадий Головкин. В таком порядке. Думаю, он захочет собрать пояса во втором среднем весе. Потому следующая встреча будет с Сондерсом», — приводит слова Хирна BoxingScene.

Напомним, 20 декабря ранним утром по московскому времени Сауль Альварес единогласным решением судей победил британца Каллума Смита и завоевал два пояса.