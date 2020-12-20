«Мозги всегда лучше, чем мышцы». Хабиб пообщался с детьми Нижнего Новгорода

Сегодня, 20 декабря, в Нижнем Новгороде проходит турнир по смешанным единоборствам лиги EFC, владельцем которой является чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов. Сам он также прибыл в город и поучаствовал в ряде мероприятий. Так, Хабиб провёл встречу с детьми, которые занимаются смешанными единоборствами.

Нурмагомедов фотографировался с ними, раздавал автографы, а также дал им несколько советов.

«Тренируйтесь, но не забывайте учиться. Мозги всегда лучше, чем мышцы. Если вы занимаетесь ММА, вас тут учат и бить, и бороться, и ломать, и душить. Но все эти навыки вы должны применять исключительно на соревнованиях. Вы это не можете применять на улице, в школе или где-то ещё. Если вы занимаетесь 5-7-10 лет ММА, то это уже приравнивается к холодному оружию», — сказал Хабиб.

Соответствующее видео доступно на странице спортсмена в «Инстаграме».