«Мозги всегда лучше, чем мышцы». Хабиб пообщался с детьми Нижнего Новгорода

Сегодня, 20 декабря, в Нижнем Новгороде проходит турнир по смешанным единоборствам лиги EFC, владельцем которой является чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов. Сам он также прибыл в город и поучаствовал в ряде мероприятий. Так, Хабиб провёл встречу с детьми, которые занимаются смешанными единоборствами.
Нурмагомедов фотографировался с ними, раздавал автографы, а также дал им несколько советов.
«Тренируйтесь, но не забывайте учиться. Мозги всегда лучше, чем мышцы. Если вы занимаетесь ММА, вас тут учат и бить, и бороться, и ломать, и душить. Но все эти навыки вы должны применять исключительно на соревнованиях. Вы это не можете применять на улице, в школе или где-то ещё. Если вы занимаетесь 5-7-10 лет ММА, то это уже приравнивается к холодному оружию», — сказал Хабиб.
Соответствующее видео доступно на странице спортсмена в «Инстаграме».
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