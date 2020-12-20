Смит — о поражении от Альвареса: я опустошён, приехал побеждать
Бывший чемпион мира во втором среднем весе Каллум Смит поделился впечатлениями от поражения в бою с Саулем Альваресом, признав силу мексиканца.
«Я опустошён, приехал побеждать. Никаких оправданий, Сауль был очень хорош. Возможно, мне пришлось бороться с лишним весом слишком долго, в конце поединка не чувствовал себя доминирующим. Сегодня могла бы выступить лучшая версия меня. Сауль дрался и был лучше. Он умён, он расставляет ловушки. Возможно, позволял ему делать это слишком просто», — приводит слова британца BoxingScene.
Напомним, накануне, 19 декабря, Сауль Альварес единогласным решением судей победил британца Каллума Смита и завоевал два пояса. Британец потерял пояс по версии WBA Super и лишился звание чемпиона мира.
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