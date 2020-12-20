«Меня не смущает, что он тоже россиянин». Бетербиев не против поединка с Биволом

Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе Артур Бетербиев признался, что был бы не против провести поединок с чемпионом мира по версии WBA Super Дмитрием Биволом.

«Что должно произойти, чтобы состоялся бой с Биволом? Да просто стороны должны согласиться и подписать контракт. Меня не смущает то, что он тоже россиянин. Я уже боксировал с Гвоздиком, мне понравилось. Поэтому я только за», — заявил Бетербиев в прямом эфире «инстаграма» «Матч ТВ».

Напомним, следующий поединок Артур проведёт 30 января 2021 года в Москве. Его соперником станет Адам Дайнес из Германии. Это будет первый бой Бетербиева с октября 2019 года. Тогда он досрочно победил Александра Гвоздика и к поясу по версии IBF добавил регалию по версии WBC.