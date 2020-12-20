Томпсон: я не купился на Чимаева. Если он победит Эдвардса, буду воспринимать его всерьёз

Экс-претендент на титул UFC в полусреднем весе опытный Стивен Томпсон признался, что пока не считает Хамзата Чимаева по-настоящему серьёзным бойцом. По его словам, отношение к Чимаеву поменяется лишь в том случае, если он победит Леона Эдвардса.

«Знаете, вокруг него много хайпа. Он выиграл три боя и провёл лишь одну встречу в полусреднем весе. Он занимает 15-е место в рейтинге. Теперь он будет биться с парнем, который стоит в рейтингах выше меня и занимает третье место. Это большой скачок и настоящая проверка для Хамзата.

На данный момент я не купился. Я не видел достаточно. На бумаге Эдвардс его легко победит. Буду болеть за Леона. Но Хамзат может доказать, что все мы ошибаемся. Тогда я скажу, что к нему нужно относиться серьёзно. Но пока я не получил достаточно информации о нём", — приводит слова Томпсона BJ Penn.