Хабиб Нурмагомедов — о Криштиану Роналду: 15 лет на вершине. Почти невозможно

Чемпион UFC в лёгкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов перепостил в «сториз» своего «инстаграма» публикацию нападающего «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, которую тот сделал после матча Серии А с «Пармой». Роналду сделал дубль, «Ювентус» на выезде победил «Парму» со счётом 4:0.

«15 лет на вершине. Почти невозможно», — написал Нурмагомедов.

Фото: https://www.instagram.com/khabib_nurmagomedov/?hl=ru

35-летний Роналду выступает за «Ювентус» с 2018 года. Ранее португалец защищал цвета «Спортинга» (Лиссабон), «Манчестер Юнайтед» и «Реала» (Мадрид). Он пять раз становился победителем Лиги чемпионов. В составе сборной Криштиану выиграл чемпионат Европы (2016 год) и Лигу наций (2019 год). Также он пятикратный обладатель «Золотого мяча».