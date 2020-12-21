Фьюри и Джошуа согласовали условия первого боя
Чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри и обладатель поясов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа согласовали условия первого поединка. Об этом сообщает журналист Майк Коппинджер в своём «твиттере», ссылаясь на слова промоутера Эдди Хирна.
Напомним, ранее сообщалось, что Фьюри и Джошуа договорились о проведении двух боёв в 2021 году: первый бой станет объединительным, а во втором проигравший получит право на реванш.
«Эдди Хирн говорит, что Фьюри и Джошуа устно обговорили условия контракта на бой за звание чемпиона в тяжёлом весе в мае-июне. Хирн говорит, что нужно решить только мелкие проблемы: кто выйдет последним, где будет бой и так далее. Этот поединок будет следующим», — написал журналист.
Источник: Усик может отказаться от боя с Джошуа за щедрое вознаграждение
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