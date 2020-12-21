Джон Маккарти ответил Фергюсону, которому не понравились слова о его увольнении из UFC
Бывший судья UFC Джон Маккарти ответил американскому бойцу MMA Тони Фергюсону. Напомним, ранее Маккарти сообщил, что в UFC собрались уволить Фергюсона, а тот резко отреагировал.
«Ничего не имею против Тони, он мне нравится, но говорить, что Оливейра был сломлен после первого раунда… Может, он что-то увидел в лице Оливейры, когда рефери остановил бой в конце раунда.
Такое бывает, я и сам это видел не раз. Боец думает, что выиграл, а оказывается, что это конец раунда. Для него это своего рода потрясение, но это точно нельзя назвать «сломлен психологически». Чарльз Оливейра совершенно точно не был сломлен, и он это доказал своими действиями в следующих двух раундах», — рассказал Маккарти в подкасте Weighing In.
«Он сломался в первом раунде». Фергюсон — об Оливейре, который его победил
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