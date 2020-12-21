«Модный парень». Хабиб Нурмагомедов отреагировал на необычное фото своего менеджера

Чемпион UFC в лёгкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов перепостил в «сториз» своего «инстаграма» публикацию своего менеджера Али Абдель-Азиза. На фото менеджер предстал в необычном костюме.
«Модный парень», — подписал Нурмагомедов фото.
Фото: https://www.instagram.com/khabib_nurmagomedov/?hl=ru
Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.
Нурмагомедов в третий раз защитил титул. В предыдущих двух поединках он досрочно победил бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора и бывшего временного чемпиона промоушена Дастина Порье.
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