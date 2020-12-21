Тим Цзю показал тренировку удара, которым вырубил Боуина Моргана
Австралийский боксёр Тим Цзю, сын бывшего абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе Кости Цзю, опубликовал в «Инстаграме» видео с тренировок, на котором он отрабатывает тот самый удар, с помощью которого нокаутировал представителя Новой Зеландии Боуина Моргана в рамках вечера бокса в Параматте (Австралия). Поединок состоялся 16 декабря.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в «инстаграме» Тима Цзю.
Напомним, Цзю одержал победу нокаутом в первом раунде.
Цзю-младший защитил титулы чемпиона Австралии и Азии по версии IBF и пояс WBO Global в первой средней весовой категории. На профессиональном ринге он одержал уже 17 побед в 17 поединках (12 из них нокаутом).
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