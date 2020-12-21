Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Тим Цзю показал тренировку удара, которым вырубил Боуина Моргана

Тим Цзю показал тренировку удара, которым вырубил Боуина Моргана
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Австралийский боксёр Тим Цзю, сын бывшего абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе Кости Цзю, опубликовал в «Инстаграме» видео с тренировок, на котором он отрабатывает тот самый удар, с помощью которого нокаутировал представителя Новой Зеландии Боуина Моргана в рамках вечера бокса в Параматте (Австралия). Поединок состоялся 16 декабря.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в «инстаграме» Тима Цзю.

Напомним, Цзю одержал победу нокаутом в первом раунде.

Цзю-младший защитил титулы чемпиона Австралии и Азии по версии IBF и пояс WBO Global в первой средней весовой категории. На профессиональном ринге он одержал уже 17 побед в 17 поединках (12 из них нокаутом).

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020