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Усик считает, что Фьюри по силам победить Джошуа

Усик считает, что Фьюри по силам победить Джошуа
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0
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Украинский тяжеловес Александр Усик поделился мнением о потенциальном объединительном поединке между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри.

«Стоит сказать, что Тайсон Фьюри — весьма непредсказуемый боксёр. У него верный менталитет и отличные боксёрские навыки, которые нужны, чтобы победить Энтони Джошуа. Но это бокс, так что я не могу предсказать, что произойдёт и чем закончится такой бой. Я обязательно посмотрю этот поединок», — приводит слова Усика BoxingScene.

Ранее журналист издания Sports Illustrated Крис Манникс, ссылаясь на слова менеджера Усика Эгиса Климаса, сообщил, что Усик за хорошие отступные может разрешить провести поединок с участием чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри и обладателя поясов WBA, IBF, WBO и IBО Энтони Джошуа. Украинский боксёр является обязательным претендентом на титул по линии WBO.

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