UFC хочет провести титульный бой между Миочичем и Нганну, победитель встретится с Джонсом

Инсайдер Ариэль Хельвани сообщил, что UFC хочет организовать титульный бой между Стипе Миочичем и Франсисом Нганну в марте 2021 года, а летом победитель этого боя должен встретиться с Джоном Джонсом.



«UFC хочет, чтобы Стипе Миочич защищал титул чемпиона в тяжелом весе в поединке с Франсисом Нганну в марте 2021 года. Представители UFC недавно встречались со Стипе Миочичем, чтобы обсудить титульный бой. Пока ничего не решено, но источники сообщили мне, что промоушен хочет именно этого.



Кроме того, источники сообщили, что UFC хочет, чтобы победитель этого боя защищал титул летом в бою с Джоном Джонсом. Если учесть, что Миочич в среднем проводил один бой в год в течение последних трех лет, а Нганну дерётся 39 секунд в год, это будет долгожданный план для всех сторон», — приводит слова Хельвани ESPN.