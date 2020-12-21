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Бой Нуньес и Андерсон состоится 6 марта 2021 года

Бой Нуньес и Андерсон состоится 6 марта 2021 года
Бокс/ММА / UFC 0
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Поединок между чемпионкой UFC в двух весовых категориях Амандой Нуньес и Меган Андерсон за титул в полулёгком весе состоится 6 марта 2021 года на турнире UFC 259, сообщает ESPN. Бой должен был состояться на турнире UFC 256, но был отменён из-за травмы Нуньес.

В последнем поединке в UFC 250, который прошёл в Лас-Вегасе (штат Невада, США), Нуньес победила американку Фелицию Спенсер единогласным решением и защитила титул в полулёгком дивизионе. Аманда нанесла 124 акцентированных удара, 90 из них пришлись в голову Фелиции.

Бразильянка вошла в историю UFC как первый боец среди обоих полов, завоевавший чемпионские пояса в двух весовых категориях и проведший успешную защиту.

У Меган Андерсон — серия из двух побед. В последнем поединке она победила нокаутом Норму Дюмон Виану.

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