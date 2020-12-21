Бой Нуньес и Андерсон состоится 6 марта 2021 года

Поединок между чемпионкой UFC в двух весовых категориях Амандой Нуньес и Меган Андерсон за титул в полулёгком весе состоится 6 марта 2021 года на турнире UFC 259, сообщает ESPN. Бой должен был состояться на турнире UFC 256, но был отменён из-за травмы Нуньес.



В последнем поединке в UFC 250, который прошёл в Лас-Вегасе (штат Невада, США), Нуньес победила американку Фелицию Спенсер единогласным решением и защитила титул в полулёгком дивизионе. Аманда нанесла 124 акцентированных удара, 90 из них пришлись в голову Фелиции.



Бразильянка вошла в историю UFC как первый боец среди обоих полов, завоевавший чемпионские пояса в двух весовых категориях и проведший успешную защиту.



У Меган Андерсон — серия из двух побед. В последнем поединке она победила нокаутом Норму Дюмон Виану.