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Кормье не уверен, что деньги могут мотивировать Хабиба вернуться в UFC

Кормье не уверен, что деньги могут мотивировать Хабиба вернуться в UFC
Бокс/ММА / UFC 0
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье не уверен, что денежное предложение поможет Дане Уайту уговорить Хабиба Нурмагомедова вернуться в октагон.

«Я не знаю, сколько денег могут привлечь Хабиба Нурмагомедова обратно в октагон. Дане Уайту нужно его чем-то вдохновить, чтобы он вернулся к боям», — приводит слова Даниэля Кормье ESPN.

Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.

Нурмагомедов в третий раз защитил титул. В предыдущих двух поединках он досрочно победил бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора и бывшего временного чемпиона промоушена Дастина Порье.

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