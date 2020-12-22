Каллум Смит: Альварес намеренно бил меня по левой руке, чтобы отнять мой лучший удар

Бывший чемпион мира во втором среднем весе Каллум Смит поделился впечатлениями от поражения в бою с Саулем Альваресом.



«Я разочарован. Я проиграл впервые в своей карьере, и это та пилюля, которую нужно просто проглотить. После первого раунде Сауль Альварес целился в мою левую руку. Я уже говорил, это было намеренно. Он имел полное право на это, но он отнял мой лучший удар — левый хук. Был ли у них такой план или нет, но он сработал. Я думаю, что Канело знал, что делал», — приводит слова Каллума Смита Boxingnews24.



Напомним, 19 декабря, Сауль Альварес единогласным решением судей победил британца Каллума Смита и завоевал два пояса. Британец потерял пояс по версии WBA Super и лишился звание чемпиона мира.