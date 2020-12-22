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Уланбеков не выступит на турнире UFC 257

Уланбеков не выступит на турнире UFC 257
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец Тагир Уланбеков не примет участия в турнире UFC 257, сообщает MMA Fighting. По словам менеджера бойца Ризвана Магомедова, он сломал нос.

«У Тагира был перелом носа. Он не мог спарринговать», – пояснил Магомедов.

В рамках турнира UFC 257, который состоится 23 января, Уланбеков должен был провести бой в наилегчайшем весе против Матеуса Николау. Теперь будут искать, кем заменить россиянина.

Уланбеков дебютировал в UFC в октябре 2020 года, победив Бруно Силву. Для Николау бой против россиянина мог стать первым после возвращения в промоушен. Ранее боец выступал в UFC в 2015-2018 годах и одержал три победы в четырёх поединках.

Главным событием турнира UFC 257 станет бой между Конором Макгрегором и Дастином Порье.

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