«Он говорил, жена Хабиба похожа на полотенце». Джейк Пол объяснил вызов Макгрегора на бой

YouTube-блогер Джейк Пол рассказал, почему вызвал на бой бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Ранее сообщалось, что Пол вызвал Макгрегора на боксёрский поединок и призвал его подписать контракт на $ 50 млн.

По словам блогера, ему не понравились нелицеприятные высказывания Макгрегора в адрес жены чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Он говорил, что жена Хабиба похожа на полотенце. То же самое и Диллон Дэнис. Они говорили всякую ерунду о религии Хабиба», — рассказал блогер в интервью TMZ.

Напомним, недавно Джейк Пол провёл поединок с бывшим игроком НБА Нейтом Робинсоном, который потерпел поражение нокаутом. Логан Пол, брат Джейка, сразится с непобеждённым боксёром Флойдом Мейвезером в феврале 2021 года. Что касается Макгрегора, то он в январе проведёт матч-реванш с Дастином Порье.