Туменов: если сделаю визу в США, UFC даст мне бой

Российский боец смешанных единоборств Альберт Туменов, выступающий в полусреднем весе, поделился ожиданиями от 2021 года. По его словам, он твёрдо намерен дебютировать в UFC.

«Самое ожидаемое событие в 2021 году для меня — мой бой, ничего больше я не жду. Я уже разговаривал с UFC, но никак не могу заехать в посольство, чтобы мне поставили визу. Они закрыты, но если я её сделаю, мне обещали бой.

Всё планируется на первую половину года, надеюсь. Примерного списка соперников пока нет, но, как только всё решится, начнём газовать на самых серьёзных», — рассказал Туменов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Последний бой 28-летний Туменов провёл в ноябре 2019 года, победив Беслана Ушукова. Всего на его счету 22 победы и 4 поражения.