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Николай Валуев рассказал об отношении к Америке

Николай Валуев рассказал об отношении к Америке
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0
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Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев рассказал об отношении к США.

«Как бы я ни относился к Америке, к сожалению, мы на сегодня, как вы видите, о чём даже умудряются писать центральные СМИ, вынуждены к ней как-то относиться. По причине того, что их «милые» там ссорятся на выборах, а у нас скачет рубль.

Была бы моя воля, я бы к Америке вообще никак не относился, но выходит, что мы относимся к Америке чисто экономически и ни в какой степени ментально.

И, конечно, нам не стоит ждать конкретно от политического истеблишмента США никакого к нам расположения, никогда и ни в какие времена. Это надо чётко усвоить. Этого не было и никогда не будет, какая бы администрация там к власти ни пришла», — написал Валуев на своей веб-конференции, отвечая на вопрос пользователя.

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