Энтони Петтис: когда я побеждал, я пил. Когда проигрывал — тоже пил

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Энтони Петтис признался в злоупотреблении алкоголем и добавил, что ему удалось справиться с тягой к спиртному. Ранее в декабре Петтис победил Алекса Мороно, и это первый случай с 2014 года, когда ему удалось одержать две победы подряд.

«Когда я выигрывал, я пил, так как отмечал победы. Когда я проигрывал, я пил с горя. У меня была паршивая диета.

Когда начинался тренировочный лагерь, я был строг к себе на сто процентов, но то, что происходит за пределами тренировочного лагеря, реально отражается на нём. Знаете, я убрал эту часть своей жизни и стал серьёзнее относиться к боям. Приятно видеть свой прогресс и наконец-то выиграть два боя подряд», — рассказал Петтис в интервью ESPN.