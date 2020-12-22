Энтони Петтис: когда я побеждал, я пил. Когда проигрывал — тоже пил
Бывший чемпион UFC в лёгком весе Энтони Петтис признался в злоупотреблении алкоголем и добавил, что ему удалось справиться с тягой к спиртному. Ранее в декабре Петтис победил Алекса Мороно, и это первый случай с 2014 года, когда ему удалось одержать две победы подряд.
«Когда я выигрывал, я пил, так как отмечал победы. Когда я проигрывал, я пил с горя. У меня была паршивая диета.
Когда начинался тренировочный лагерь, я был строг к себе на сто процентов, но то, что происходит за пределами тренировочного лагеря, реально отражается на нём. Знаете, я убрал эту часть своей жизни и стал серьёзнее относиться к боям. Приятно видеть свой прогресс и наконец-то выиграть два боя подряд», — рассказал Петтис в интервью ESPN.
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