BFC 65: полный кард турнира
23 декабря на арене Prime Hall в Минске состоится очередной номерной турнир лиги Belarusian Fighting Championship — BFC 65. В его рамках болельщики традиционно увидят поединки по правилам ММА и кикбоксинга.
«Чемпионат» представляет вашему вниманию полный файткард турнира.
Кард BFC 65 по кикбоксингу:
Забар Горецкий — Александр Яцевич
Андрей Чигилейчик — Владислав Роголевич
Юрий Сацук — Александр Клютко
Робер Исмаил — Артём Ливадарь
Жора Акопян — Максим Сподаренко
Кард BFC 65 по MMA:
Магомед-Салах Ильясов — Антон Рачков
Александр Малашкевич — Загид Гайдаров
Мурат Азербиев — Никита Бесецкий
Абдулманап Магомедов — Владимир Болонников
Амрали Саидошуров — Игорь Рахно
Абдулатип Магомедов — Максим Ржевский
Магомед Магомедов — Валерий Скарбовский.
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