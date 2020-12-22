BFC 65: полный кард турнира

23 декабря на арене Prime Hall в Минске состоится очередной номерной турнир лиги Belarusian Fighting Championship — BFC 65. В его рамках болельщики традиционно увидят поединки по правилам ММА и кикбоксинга.



«Чемпионат» представляет вашему вниманию полный файткард турнира.



Кард BFC 65 по кикбоксингу:



Забар Горецкий — Александр Яцевич

Андрей Чигилейчик — Владислав Роголевич

Юрий Сацук — Александр Клютко

Робер Исмаил — Артём Ливадарь

Жора Акопян — Максим Сподаренко



Кард BFC 65 по MMA:



Магомед-Салах Ильясов — Антон Рачков

Александр Малашкевич — Загид Гайдаров

Мурат Азербиев — Никита Бесецкий

Абдулманап Магомедов — Владимир Болонников

Амрали Саидошуров — Игорь Рахно

Абдулатип Магомедов — Максим Ржевский

Магомед Магомедов — Валерий Скарбовский.