Ислам Махачев узнал имя следующего соперника в UFC

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев следующий бой проведёт с американским бойцом MMA Дрю Добером. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова представителя команды Добера.

«Бой Махачев — Добер состоится 6 марта на турнире UFC 259», — сообщил источник.

На том же турнире пройдут поединки Аскара Аскарова с Джозефом Бенавидесом, Доминика Круса с Кейси Кенни и Александара Ракича с Тиаго Сантосом. Между тем главный бой этого шоу ещё не определён.

Напомним, Махачев последний раз появлялся в клетке в сентябре 2019 года, когда победил Дэви Рамоса решением судей. Что касается Добера, то он последний раз дрался в мае 2020 года. Тогда он нокаутировал Александера Эрнандеса.

В прошлом Добер и Махачев должны были встретиться. В 2016 году их схватка сорвалась после того, как в организме россиянина обнаружили запрещённые препараты.