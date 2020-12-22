Джермалл Чарло хочет боя с Саулем Альваресом и готов сменить весовую категорию

Чемпион мира по версии WBC в среднем весе Джермалл Чарло заявил, что готов перейти во второй средний вес ради встречи с чемпионом мира по версиям WBC и WBA Super Саулем Альваресом.

«К чёрту всё. Я готов перейти во второй средний вес. Я должен получить этот поединок. Сауль, Оскар де ла Хойя никогда мне не присылал контракта, никогда не получал вызова от твоей команды. Я никогда не отказывался от боя и никого не боюсь. Америке нужен новый чемпион. Я никогда не избегал Альвареса и никогда бы себя так не повёл», — приводит слова Чарло Boxingnews24.

Напомним, в минувшие выходные Сауль Альварес на вечере бокса в Сан-Антонио (штат Техас, США) победил единогласным решением бокса британца Каллума Смита и завоевал два титула во втором среднем весе.