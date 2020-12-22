Нагибин намерен подписать контракт с Bellator

Боец смешанных единоборств Тимур Нагибин, выступавший в последнее время в RCC, рассказал, в каком направлении планирует развивать карьеру. По словам спортсмена, уже в 2021 году он может выступить в Bellator.
«Будем двигаться в сторону Bellator. Они заинтересованы в контракте со мной. В принципе особых сложностей уже нет. Они хотят подписать меня. Единственный минус – разобраться с визой. Коронавирус уже особых проблем не сделает. Возможно, в апреле уже и в Bellator буду. Меня больше привлекает эта лига. За рубежом наконец подерусь, проверю себя. Единственное, Чендлер ушёл, но есть другие бойцы, которых я в детстве смотрел. С ними бы подраться, было бы классно.
С кем бы хотелось провести бой? Мне нравится Чендлер. Я вообще думал, что его не подпишут в UFC, на допинге поймают. Видимо, хорошо почистился. Но там есть Патрик Питбуль, потом Патрисиу Фрейре. Они очень хорошие бойцы. Мне нравится сам Bellator, их продвижение, они не хуже UFC. И денег там тоже много», — рассказал Нагибин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Игорю Брагину.
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