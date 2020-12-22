Макгрегор и Олейник улучшили позиции в рейтинге UFC

Пресс-служба UFC на официальном сайте организации обновила рейтинги промоушена. В минувший уик-энд в Лас-Вегасе (штат Невада, США) прошёл последний турнир лиги в нынешнем году. По его итогам самые заметные изменения произошли в легчайшем весе.

Бывший претендент на титул Марлон Мораес после поражения от Роба Фонта потерял четыре позиции и опустился на седьмое место. Сам Фонт прибавил шесть позиций и теперь занимает пятое место. Жозе Альдо, справившись с Марлоном Верой, поднялся на шестое место.

Интересно, что изменения произошли и в лёгком весе, чьи бойцы на минувшем турнире не выступали. Так, экс-чемпион лиги в двух категориях Конор Макгрегор поднялся на четвёртое место, опередив Тони Фергюсона. Россиянин Алексей Олейник отыграл одну позицию в тяжёлом весе. Теперь он замыкает топ-10 дивизиона.