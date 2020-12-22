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Дана Уайт подтвердил турниры с участием Конора, Чимаева и Холлоуэя

Дана Уайт подтвердил турниры с участием Конора, Чимаева и Холлоуэя
Бокс/ММА / UFC 0

Глава UFC Дана Уайт в «Инстаграме» выложил фото, анонсируя сразу три турнира промоушена. Они будут проведены с 16 по 23 января 2021 года. Главным событием первого из них станет встреча экс-чемпиона в полулёгком весе Макса Холлоуэя с Келвином Каттаром. Их поединок состоится 16 января 2021 года.

Следующий турнир пройдёт 20 января, его возглавит поединок в полусреднем весе, в котором встретятся Хамзат Чимаев и Леон Эдвардс.

Наконец, 23 января UFC проведёт первый номерной турнир в году (UFC 257). В его главном бою встретятся экс-чемпион лиги в двух весовых категориях Конор Макгрегор и бывший временный чемпион промоушена в лёгком весе Дастин Порье.

Все турниры пройдут на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ).

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