Дана Уайт подтвердил турниры с участием Конора, Чимаева и Холлоуэя
Глава UFC Дана Уайт в «Инстаграме» выложил фото, анонсируя сразу три турнира промоушена. Они будут проведены с 16 по 23 января 2021 года. Главным событием первого из них станет встреча экс-чемпиона в полулёгком весе Макса Холлоуэя с Келвином Каттаром. Их поединок состоится 16 января 2021 года.
Следующий турнир пройдёт 20 января, его возглавит поединок в полусреднем весе, в котором встретятся Хамзат Чимаев и Леон Эдвардс.
Наконец, 23 января UFC проведёт первый номерной турнир в году (UFC 257). В его главном бою встретятся экс-чемпион лиги в двух весовых категориях Конор Макгрегор и бывший временный чемпион промоушена в лёгком весе Дастин Порье.
Все турниры пройдут на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ).
Рекомендуем вам
- 22 декабря 2020
-
20:37
-
19:36
-
18:42
-
17:24
-
16:45
-
16:02
-
15:36
-
15:01
-
14:02
-
13:10
-
12:01
-
11:21
-
11:00
-
10:00
-
09:03
-
07:16
-
06:12
-
00:48
-
00:01
- 21 декабря 2020
-
22:54
-
22:04
-
19:58
-
18:58
-
17:58
-
16:03
-
15:05
-
14:03
-
13:06
-
12:02
-
11:03
-
10:03
-
09:01
-
07:31
-
00:33
- 20 декабря 2020
-
23:46
Партнерский контент
Рекомендуем вам