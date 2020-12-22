Ломаченко может провести следующий поединок в апреле или мае 2021 года

Бывший абсолютный чемпион мира в трёх весовых категориях Василий Ломаченко может провести следующий поединок весной 2021 года, рассказал менеджер украинца Эгис Климас.
«Восстановление Ломаченко после операции идёт хорошо. Он уже бегает и потихоньку тренируется. Он хочет вернуться как можно быстрее. Врачи сказали, что он сможет вернуться к полноценным тренировкам в конце января 2021 года.
Что касается Лопеса, что мы можем сделать? Мы не можем заставить их принять реванш. Они не хотят боя, и не хотят потому, что не хотят проигрывать.
Что будет дальше? Возможно, Василий уйдёт во второй полулёгкий вес. Зависит от обстоятельств. Если получим хороший бой в лёгком весе, он останется. Если же нет, то Ломаченко вернётся в 59 кг. И во втором полулёгком весе, и в полулёгком весе есть большие имена. Так что возможностей достаточно. Рассчитываем вернуться в апреле или мае", — приводит слова Климаса BoxingScene.
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