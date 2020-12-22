Допинг-тесты Тайсона и Роя Джонса дали отрицательный результат

29 ноября в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) прошёл вечер профессионального бокса, в главном событии которого состоялся выставочный поединок мировых легенд: бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе Майк Тайсон дрался с экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях Роем Джонсом — младшим.

Бойцы, чей возраст на двоих составил 105 лет, после завершения восьмираундовой схватки сдали тесты на допинг. Сегодня, 22 декабря, стало известно, что результаты теста оказались отрицательными как у Тайсона, так и у Джонса, сообщает MMA Fighting.

Отметим, что после боя Майк признавался, что курил марихуану за день до боя, но это вещество не входит в список, проверяемый ВАДА.

Напомним, встреча Тайсона и Джонса завершилась вничью.