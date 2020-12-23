Конор Макгрегор – Дастин Порье 2, У. Нурмагомедов – Морозов. UFC 257. Кард турнира

23 января 2021 года на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 257. В его главном событии выступит экс-чемпион лиги в двух весовых категориях Конор Макгрегор и бывший временный чемпион лиги в лёгком весе Дастин Порье.
Это будет первое появление Конора с января 2020 года, тогда он нокаутировал Дональда Серроне. Макгрегор и Серроне встретятся во второй раз, в первом поединке Конор нокаутировал соперника уже в первом раунде.
Кроме того, в карде шоу UFC 257 выступит дебютант лиги Умар Нурмагомедов, двоюродный брат чемпиона промоушена в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. Для Умара это будет первый бой в организации. Его соперником станет Сергей Морозов.
Полный кард турнира UFC 257
Основной кард:
Конор Макгрегор — Дастин Порье
Марина Родригес — Аманда Рибас
Брэд Таварес — Антонио Карлос-мл
Джессика Ай — Джоанн Калдервуд
Масрат Хакпараст — Арман Царукян
Предварительный кард:
Шейн Бургос — Хаким Даводу
Оттман Азайтар — Мэтт Фревола
Андре Муньис — Эндрю Санчес
Марчин Прахно — Халил Ронтри
Умар Нурмагомедов — Сергей Морозов
Ранние прелимы:
Амир Альбази — Жалгас Жумагулов
Боец не определён — Мэтьюз Николау Перейра
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 257.
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