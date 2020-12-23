Конор Макгрегор – Дастин Порье 2, У. Нурмагомедов – Морозов. UFC 257. Кард турнира

23 января 2021 года на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 257. В его главном событии выступит экс-чемпион лиги в двух весовых категориях Конор Макгрегор и бывший временный чемпион лиги в лёгком весе Дастин Порье.

Это будет первое появление Конора с января 2020 года, тогда он нокаутировал Дональда Серроне. Макгрегор и Серроне встретятся во второй раз, в первом поединке Конор нокаутировал соперника уже в первом раунде.

Кроме того, в карде шоу UFC 257 выступит дебютант лиги Умар Нурмагомедов, двоюродный брат чемпиона промоушена в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. Для Умара это будет первый бой в организации. Его соперником станет Сергей Морозов.

Полный кард турнира UFC 257

Основной кард:

Конор Макгрегор — Дастин Порье

Марина Родригес — Аманда Рибас

Брэд Таварес — Антонио Карлос-мл

Джессика Ай — Джоанн Калдервуд

Масрат Хакпараст — Арман Царукян



Предварительный кард:

Шейн Бургос — Хаким Даводу

Оттман Азайтар — Мэтт Фревола

Андре Муньис — Эндрю Санчес

Марчин Прахно — Халил Ронтри

Умар Нурмагомедов — Сергей Морозов



Ранние прелимы:

Амир Альбази — Жалгас Жумагулов

Боец не определён — Мэтьюз Николау Перейра

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 257.