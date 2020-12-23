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Хабиб поблагодарил россиян за звание «самого популярного спортсмена страны»

Хабиб поблагодарил россиян за звание «самого популярного спортсмена страны»
Бокс/ММА / UFC 0

22 декабря Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ ) опубликовал данные, согласно которым, чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов был признан россиянами самым популярным спортсменом страны, за него отдали свой голос 10% респондентов.

Боец отреагировал на такое признание народа, поблагодарив соотечественников за такую поддержку.

«Сегодня ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения) опубликовал данные народного рейтинга лучшего спортсмена России! Одно дело когда вас признают эксперты, тренера, бойцы и специалисты, а другое дело — признание народа. Спасибо вам, что вы есть. Без вас это было бы практически невозможным», — написал Нурмагомедов.

Соответствующий пост доступен на странице спортсмена в «Инстаграме».

Нурмагомедов опередил Дзюбу в списке самых популярных спортсменов по версии россиян
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